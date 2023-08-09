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ЗСУ за час війни знищили понад 5 тисяч артилерійських систем росіян

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Україна, Середа 09 серпня 2023 08:39
ЗСУ за час війни знищили понад 5 тисяч артилерійських систем росіян Фото: ЗСУ за час війни знищили понад 5 тисяч артилерійських систем росіян (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

"Розрахунки гармат, гаубиць та мінометів, що плюндрували нашу землю, тепер змішалися з нею. Це досягнення - не просто числа та факти. Це - свідчення результативної співпраці різних підрозділів Сил оборони в умовах неймовірної інтенсивності бойових дій", - йдеться в повідомленні.

На фото, які опублікували Міноборони, - одна з п'яти тисяч знищених російських артсистем, яка спричиняла страждання українському народові.

"Тепер вона стоїть у середмісті столиці як символ нашої непохитної волі та опору", - зазначили у відомстві.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 9 серпня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251620 військових. Також ЗСУ знищили 17 ворожих артсистем, 8 танків, 12 ББМ та іншу техніку загарбників.

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