За перший тиждень серпня з-під Сватового до Бєлгорода вивезли 500 поранених росіян, - Генштаб

Росіяни втрачають живу силу на лінії Сватове-Кремінна, лише за перший тиждень серпня вони вивезли звідти до Бєлгорода близько 500 поранених солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що з метою організації евакуаційних заходів поранених до Росії, в місто Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони РФ.

"Зокрема, у період з 1 по 7 серпня з вище зазначеного напрямку в шпиталь міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості", - написали у Генштабі.

При цьому, щоб приховати реальну кількість втрат на фронті, окупанти відправляють загиблих до Ростову-на-Дону.

Втрати росіян

Днями загальні бойові втрати росіян перевищили 250 тисяч. Так, на ранок 8 серпня відомо про 250 800 військових вбитими та пораненими, а за попередню добу було ліквідовано 560 окупантів.

Крім цього, британська розвідка повідомляла, що за час повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні щонайменше половину своїх десантних військ, що становить близько 15 тисяч людей.

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