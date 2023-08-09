ВСУ уничтожили вражеский микроавтобус, на котором перевозили россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского .

Отмечается, что это результат работы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Россияне использовали этот микроавтобус для того, чтобы постоянно перевозить свой личный состав.

Потери оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру среды, 9 августа, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 251 620 военных.

Минобороны Украины сообщило, что за время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем врага.

Также россияне теряют живую силу на линии Сватово-Кременная, только за первую неделю августа они вывезли оттуда в Белгород около 500 раненых солдат.