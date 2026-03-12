ua en ru
Нова фаза війни: Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою

19:14 12.03.2026 Чт
2 хв
Війна в Україні зараз залежить переважно від використання дронів - і Сирський розповів, що робить Україна
aimg Антон Корж
Нова фаза війни: Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Війна в Україні переходить у нову технологічну стадію, де ключовим фактором перемоги стає нарощування темпів виробництва та застосування безпілотних систем.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Читайте також: Українські інженери створили "мережеву гармату" проти FPV-дронів: як працює система Chipa

За словами Сирського, війна вступила у фазу, де збільшення протяжності "кілл-зон" (зон ураження) є прямим наслідком зростання можливостей ударних БПЛА. На цьому тлі Росія втрачає ініціативу, особливо на південних напрямках.

Розвідка доповідає, що до 1 квітня РФ планує збільшити чисельність своїх підрозділів безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Наразі окупанти вже здатні виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.

Попри нарощування потужностей ворогом, Сили оборони України утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу. Лише за лютий українські безпілотники уразили понад 105,2 тисячі цілей противника. Крім того:

  • Знищено близько 4,2 тисячі позицій російських пілотів БПЛА.
  • Активно розвивається напрямок дронів на оптоволоконному управлінні.
  • Наземні роботизовані комплекси виконали понад 2,3 тисячі логістичних та бойових завдань за місяць.

Для протидії російським атак у підрозділах ЗСУ створюються спеціальні взводи перехоплювачів БпЛА. Їхня мета - знищення ворожих квадрокоптерів та ударних дронів за допомогою антидронових рушниць, засобів РЕБ та сіткометів.

Сирський підкреслив, що розвиток безпілотних систем є завданням номер один, оскільки це безпосередньо полегшує роботу піхоти на полі бою.

Зазначимо, що цифровізація оборонних закупівель дозволила підрозділам Сил оборони отримувати необхідне озброєння у рази швидше. За сім місяців роботи системи DOT-Chain Defence військові отримали 500 тисяч одиниць техніки, що кардинально змінює підхід до забезпечення фронту.

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони значно збільшило закупівлі озброєння та техніки в українських виробників. За рік частка вітчизняної продукції у військових закупівлях зросла з 46% до 82%, тоді як частка імпорту скоротилася до 18%.

