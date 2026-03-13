ВСУ уничтожили технику РФ, эвакуированную со склада на Донбассе

После поражения склада боеприпасов российских войск в Донецкой области украинские силы нанесли дополнительный удар по технике противника, которую пытались эвакуировать из района атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Досье Шпиона" .

Удар по складу боеприпасов

По данным источника, первая серия взрывов прогремела 11 марта в районе населенного пункта Широкая Балка в Донецкой области.

Сообщается, что под удар попал склад боеприпасов российских сил.

После детонации началась срочная эвакуация военной автотехники. Колонны техники начали перемещаться в западном направлении, пытаясь покинуть район удара.

Повторная атака по технике

Примерно через полчаса после первых взрывов украинские силы нанесли повторный удар по технике, которая успела добраться до населенного пункта Мангуш.

Этот населенный пункт расположен примерно в восьми километрах к западу от первоначальной точки атаки.

Сообщается, что в результате удара было уничтожено пять единиц военной техники. Также поступает информация о погибших и раненых среди российских военнослужащих.

Удары наносились дронами

По информации источника, все атаки по российским объектам были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Использование инфраструктуры оккупированных территорий

После оккупации Мариуполя и близлежащих районов российские силы активно используют местную инфраструктуру для военных целей.

В частности, речь идет о размещении складов боеприпасов для артиллерии и ракетных систем.