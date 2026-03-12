По 300 тисяч доларів кожний: ЗСУ на Запоріжжі знищили два російських "Мерлін-ВР"
Українські військові на Запорізькому напрямку знищили два російські розвідувальні безпілотники "Мерлін-ВР". Вартість кожного такого апарата перевищує 300 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у районі Гуляйполя Запорізької області .
В Генштбі зазначили, що такі дрони російська армія використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що війна дедалі більше переходить у технологічну фазу, де вирішальну роль відіграють безпілотні системи.
Водночас російська армія змінює тактику атак. Окупанти дедалі частіше запускають ударні дрони типу Shahed великими групами, намагаючись прорватиукраїнську систему ППО.