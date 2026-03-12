ua en ru
По 300 тисяч доларів кожний: ЗСУ на Запоріжжі знищили два російських "Мерлін-ВР"

19:33 12.03.2026 Чт
1 хв
Росія використовує ці БПЛА для розвідки позицій українських військ
aimg Марія Науменко
По 300 тисяч доларів кожний: ЗСУ на Запоріжжі знищили два російських "Мерлін-ВР" фото: розвідувальних БПЛА "Мерлін-ВР" (Wikipedia)

Українські військові на Запорізькому напрямку знищили два російські розвідувальні безпілотники "Мерлін-ВР". Вартість кожного такого апарата перевищує 300 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також: Українські інженери створили "мережеву гармату" проти FPV-дронів: як працює система Chipa

Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у районі Гуляйполя Запорізької області .

В Генштбі зазначили, що такі дрони російська армія використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що війна дедалі більше переходить у технологічну фазу, де вирішальну роль відіграють безпілотні системи.

Водночас російська армія змінює тактику атак. Окупанти дедалі частіше запускають ударні дрони типу Shahed великими групами, намагаючись прорватиукраїнську систему ППО.

Російська Федерація Україна Запоріжжя Збройні сили України Дрони
