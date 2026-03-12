По 300 тисяч доларів кожний: ЗСУ на Запоріжжі знищили два російських "Мерлін-ВР"

Українські військові на Запорізькому напрямку знищили два російські розвідувальні безпілотники "Мерлін-ВР". Вартість кожного такого апарата перевищує 300 тисяч доларів.

Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у районі Гуляйполя Запорізької області . В Генштбі зазначили, що такі дрони російська армія використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.