ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Протягом минулої доби, 1 березня, втрати росіян на Таврійському напрямку склали 336 осіб. Також наші воїни знищили 38 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: ворог завдав 22 авіаудари й 1 ракетний удар;

провів 53 бойових зіткнення;

здійснив 1157 артобстрілів. Авдіївський напрямок Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Новопавлівський напрямок Військові відбили 29 атак росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області Оріхівський напрямок Ворог наступальних дій не вів. Досягнення наших військових Втрати ворога у живій силі склали 336 осіб. Сили оборони знищили 38 одиниць техніки росіян, зокрема: 4 танки;

12 ББМ;

6 артсистем;

1 ПТРК;

10 автомобілів;

4 засоби ППО;

1 одиниці спецтехніки. "Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 258 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.