ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць техніки росіян: яка ситуація
Протягом минулої доби, 1 березня, втрати росіян на Таврійському напрямку склали 336 осіб. Також наші воїни знищили 38 одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- ворог завдав 22 авіаудари й 1 ракетний удар;
- провів 53 бойових зіткнення;
- здійснив 1157 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
Новопавлівський напрямок
Військові відбили 29 атак росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області
Оріхівський напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Досягнення наших військових
Втрати ворога у живій силі склали 336 осіб. Сили оборони знищили 38 одиниць техніки росіян, зокрема:
- 4 танки;
- 12 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 ПТРК;
- 10 автомобілів;
- 4 засоби ППО;
- 1 одиниці спецтехніки.
"Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 258 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.
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