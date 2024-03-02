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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Субота 02 березня 2024 14:23
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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць техніки росіян: яка ситуація Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць техніки росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 1 березня, втрати росіян на Таврійському напрямку склали 336 осіб. Також наші воїни знищили 38 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • ворог завдав 22 авіаудари й 1 ракетний удар;
  • провів 53 бойових зіткнення;
  • здійснив 1157 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Новопавлівський напрямок

Військові відбили 29 атак росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області

Оріхівський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Досягнення наших військових

Втрати ворога у живій силі склали 336 осіб. Сили оборони знищили 38 одиниць техніки росіян, зокрема:

  • 4 танки;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 10 автомобілів;
  • 4 засоби ППО;
  • 1 одиниці спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 258 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

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