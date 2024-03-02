ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 38 единиц техники россиян: какая ситуация

За прошедшие сутки, 1 марта, потери россиян на Таврическом направлении составили 336 человек. Также наши воины уничтожили 38 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: враг нанес 22 авиаудара й 1 ракетный удар;

провел 53 боевых столкновения;

совершил 1157 артобстрелов. Авдеевское направление Силы обороны отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. Новопавловское направление Военные отбили 29 атак россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области Ореховское направление Враг наступательных действий не вел. Достижения наших военных Потери врага в живой силе составили 336 человек. Силы обороны уничтожили 38 единиц техники россиян, в частности: 4 танка;

12 ББМ;

6 артсистем;

1 ПТРК;

10 автомобилей;

4 средства ПВО;

1 единицы спецтехники. "Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 258 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415 640 военных.