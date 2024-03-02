ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 38 единиц техники россиян: какая ситуация
За прошедшие сутки, 1 марта, потери россиян на Таврическом направлении составили 336 человек. Также наши воины уничтожили 38 единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- враг нанес 22 авиаудара й 1 ракетный удар;
- провел 53 боевых столкновения;
- совершил 1157 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
Новопавловское направление
Военные отбили 29 атак россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области
Ореховское направление
Враг наступательных действий не вел.
Достижения наших военных
Потери врага в живой силе составили 336 человек. Силы обороны уничтожили 38 единиц техники россиян, в частности:
- 4 танка;
- 12 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 ПТРК;
- 10 автомобилей;
- 4 средства ПВО;
- 1 единицы спецтехники.
"Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 258 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415 640 военных.
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