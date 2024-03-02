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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 38 единиц техники россиян: какая ситуация

Суббота 02 марта 2024 14:23
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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 38 единиц техники россиян: какая ситуация Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 38 единиц техники россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 1 марта, потери россиян на Таврическом направлении составили 336 человек. Также наши воины уничтожили 38 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • враг нанес 22 авиаудара й 1 ракетный удар;
  • провел 53 боевых столкновения;
  • совершил 1157 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Новопавловское направление

Военные отбили 29 атак россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области

Ореховское направление

Враг наступательных действий не вел.

Достижения наших военных

Потери врага в живой силе составили 336 человек. Силы обороны уничтожили 38 единиц техники россиян, в частности:

  • 4 танка;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 10 автомобилей;
  • 4 средства ПВО;
  • 1 единицы спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 258 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415 640 военных.

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