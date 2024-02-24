Літак і ще 770 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Сили оборони Україні ліквідували за добу ще 770 російських окупантів, таким чином загальні втрати армії країни-агресора в особовому складі вже перевищили 409 тисяч солдатів. Воїни ЗСУ також збили літак, та знищили 8 танків та 36 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 409010 (+770) осіб ліквідовано;
- танків - 6534 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 12425 (+15) од.;
- артилерійських систем - 9952 (+36) од.;
- РСЗВ - 999 од.;
- засоби ППО - 684 (+2) од.;
- літаків - 340 (+1) од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31) од.;
- крилаті ракети -1905 (+2) од.;
- кораблі/катери - 25 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од.;
- спеціальна техніка - 1576 (+1) од.
Ситуація на фронті 24 лютого
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 лютого, протягом доби на фронтах в Україні відбулося 84 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що ворог найактивніше штурмує на Мар'їнському напрямку в Донецькій області.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
А ракетники ЗСУ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.
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