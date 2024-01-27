ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 21 одиницю ворожої техніки та більше 200 дронів

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 21 одиницю ворожої технікі та більше 200 дронів (Getty Images)

Протягом минулої доби, 26 січня, українські військові ліквідували 385 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також знищили 21 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 2 ракетних удари;

провів 50 бойових зіткнень;

здійснив 714 артобстрілів. Авдіївський напрямок Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак. Шахтарський напрямок Захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області. Запорізький напрямок ЗСУ відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Досягнення наших воїнів Втрати ворога склали 385 осіб. Також ЗСУ знищили 21 одиницю ворожої техніки: 6 танків;

9 ББМ;

3 автомобіля;

3 одиниці спеціальної техніки. "Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 26 січня, українські воїни ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 381 370 військових.