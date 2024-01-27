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ЗСУ ліквідували більше 700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 27 січня 2024 08:25
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ЗСУ ліквідували більше 700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ ліквідували більше 700 окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 26 січня, українські військові ліквідували ще 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 381 370 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 381 370 (+770) осіб ліквідовано;
  • танків - 6271 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 11652 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 9085 (+3) од.;
  • РСЗВ - 972 (+0) од.;
  • засоби ППО - 660 (+0) од.;
  • літаків - 331 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7037 (+4) од.;
  • крилаті ракети - 1845 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 23 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12072 (+8) од.;
  • спеціальна техніка - 1433 (+8) од.

ЗСУ ліквідували більше 700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 27.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські та російські війська наразі ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції в районі Кринок на східному березі Херсонської області.

Згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

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