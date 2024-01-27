ЗСУ ліквідували більше 700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ ліквідували більше 700 окупантів за добу (Getty Images)

Протягом минулої доби, 26 січня, українські військові ліквідували ще 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 381 370 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 381 370 (+770) осіб ліквідовано;

танків - 6271 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 11652 (+15) од.;

артилерійських систем - 9085 (+3) од.;

РСЗВ - 972 (+0) од.;

засоби ППО - 660 (+0) од.;

літаків - 331 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7037 (+4) од.;

крилаті ракети - 1845 (+0) од.;

кораблі/катери - 23 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12072 (+8) од.;

спеціальна техніка - 1433 (+8) од. Фото: втрати ворога станом на 27.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські та російські війська наразі ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції в районі Кринок на східному березі Херсонської області. Згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.