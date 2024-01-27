Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу вражеской техники и более 200 дронов (Getty Images)

За прошедшие сутки, 26 января, украинские военные ликвидировали 385 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 21 единицу вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: нанес 2 ракетных удара;

провел 50 боевых столкновений;

совершил 714 артобстрелов. Авдеевское направление Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Марьинское направление ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак. Шахтерское направление Защитниками отражена атака оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области. Запорожское направление ВСУ отбили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Достижения наших воинов Потери врага составили 385 человек. Также ВСУ уничтожили 21 единицу вражеской техники: 6 танков;

9 ББМ;

3 автомобиля;

3 единицы специальной техники. "Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 26 января, украинские воины ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 381 370 военных.