ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу вражеской техники и более 200 дронов
За прошедшие сутки, 26 января, украинские военные ликвидировали 385 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 21 единицу вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- нанес 2 ракетных удара;
- провел 50 боевых столкновений;
- совершил 714 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.
Шахтерское направление
Защитниками отражена атака оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.
Запорожское направление
ВСУ отбили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага составили 385 человек. Также ВСУ уничтожили 21 единицу вражеской техники:
- 6 танков;
- 9 ББМ;
- 3 автомобиля;
- 3 единицы специальной техники.
"Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 26 января, украинские воины ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 381 370 военных.
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