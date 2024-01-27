ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу вражеской техники и более 200 дронов

Суббота 27 января 2024 10:35
UA EN RU
ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу вражеской техники и более 200 дронов Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу вражеской техники и более 200 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 26 января, украинские военные ликвидировали 385 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 21 единицу вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 2 ракетных удара;
  • провел 50 боевых столкновений;
  • совершил 714 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.

Шахтерское направление

Защитниками отражена атака оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

Запорожское направление

ВСУ отбили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага составили 385 человек. Также ВСУ уничтожили 21 единицу вражеской техники:

  • 6 танков;
  • 9 ББМ;
  • 3 автомобиля;
  • 3 единицы специальной техники.

"Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 26 января, украинские воины ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 381 370 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России