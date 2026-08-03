ЗСУ знищили щонайменше 17% складських приміщень Wildberries, - Forbes

Протягом останніх двох тижнів Сили оборони України майже щодня атакують склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Компанія не може приховати, що зазнала колосальних втрат і збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Українські воїни спрямували свої дрони на логістичні об'єкти Wildberries у Котовську, Електросталі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та ще десятках інших міст.

Дані Data Insight свідчать, що лише за лічені тижні ЗСУ пошкодили від 17% до 22% усієї логістичної інфраструктури маркетплейса.

Варто зазначити, що на відновлення цих об'єктів може знадобитися від 62,5 до 80,8 млрд рублів.

Найбільших втрат зазнали продавці, які працюють із маркетплейсом.

Згідно з підрахунками аналітиків, їхні збитки сягнули 215–280 млрд рублів.

Засновниця RWB Тетяна Кім заявила, що склади застраховані. Однак проблема полягає в тому, що поліси не покривають ризики атак дронами.

Ба більше, одразу чотири великі страхові компанії підтвердили, що взагалі не страхують об'єкти Wildberries.

Про компенсації великому бізнесу, який забезпечує основну частину обороту, наразі навіть не йдеться.

На тлі останніх подій віцепрем'єр РФ Олександр Новак доручив профільним міністерствам і Центральному банку до 10 серпня підготувати пропозиції щодо підтримки постраждалих.

"Скільки саме продавців втратили свої товари внаслідок атак, нараззі невідомо. Генеральний директор екосистеми сервісів для продавців на маркетплейсах SellerDen Денис Вєтрєнніков вважає, що йдеться про кілька сотень тисяч постраждалих підприємців", - пише видання.