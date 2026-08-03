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ВСУ уничтожили не менее 17% складских помещений Wildberries, - Forbes

12:10 03.08.2026 Пн
2 мин
Аномальные потери понесли российские продавцы
aimg Юлия Капитонова
ВСУ уничтожили не менее 17% складских помещений Wildberries, - Forbes Фото: Wildberries попадает под удары ВСУ все чаще (Getty Images)
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В последние две недели Силы обороны Украины почти ежедневно атакуют склады самого большого российского маркетплейса Wildberries. Компания не может скрыть, что понесла колоссальные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Украинские воины направили свои дроны на логистические объекты Wildberries в Котовске, Электростале, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках других городов.

Данные Data Insight свидетельствуют о том, что только за считанные недели ВСУ повредили от 17% до 22% всей логистической инфраструктуры маркетплейса.

Стоит отметить, что на восстановление этих объектов может потребоваться от 62,5 до 80,8 млрд. рублей.

Наибольшие потери понесли продавцы, работающие с маркетплейсом.

Согласно подсчетам аналитиков, их убытки составили 215–280 млрд рублей.

Основательница RWB Татьяна Ким заявила, что склады застрахованы. Однако проблема заключается в том, что полисы не покрывают риски атак дронами.

Более того, сразу четыре крупные страховые компании подтвердили, что вообще не страхуют объекты Wildberries.

О компенсациях крупному бизнесу, который обеспечивает основную часть оборота, пока речь даже не идет.

На фоне последних событий вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным министерствам и Центральному банку до 10 августа подготовить предложения по поддержке пострадавших.

"Сколько именно продавцов потеряли свои товары в результате атак, пока неизвестно. Генеральный директор экосистемы сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников считает, что речь идет о нескольких сотнях тысяч пострадавших предпринимателей", - пишет издание.

Кстати, сегодня ночью украинские силы ударили по одному из самых больших складов Wildberries в России.

Также РБК-Украина рассказывало, что дроны ВСУ добрались к складу Wildberries в Самарской области.

Кроме того, стало известно, что российский маркетплейс активно ищет логистические мощности в Казахстане.

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