Українські дрони дісталися складу Wildberries у Самарській області (відео)

Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичних об'єктах у тилу Росії. Під атаку потрапив склад Wildberries у Самарській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис української компанії Fire Point у Telegram.

Згідно з повідомленням, українські безпілотники FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у селищі Новосемейкіно Самарської області.

Цей логістичний центр є важливим вузлом зберігання, сортування та розподілу товарів, забезпечуючи безперервну роботу великих логістичних мереж.

Крім того, під удар потрапив Саратовський нафтопереробний завод. Це одне з ключових нафтопереробних підприємств Росії, яке має потужність близько 7 млн тонн нафти на рік.

На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що відіграють важливу роль у паливному забезпеченні регіону.

У Fire Point зазначили, що системне ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури посилює економічний тиск на Росію, порушує ланцюги постачання та змушує противника витрачати дедалі більше ресурсів на відновлення й захист критично важливих об'єктів.