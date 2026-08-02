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Українські дрони дісталися складу Wildberries у Самарській області (відео)

08:56 02.08.2026 Нд
2 хв
Не всі замовлення з Wildberries, схоже, доїдуть до росіян за графіком
aimg Марія Науменко
Українські дрони дісталися складу Wildberries у Самарській області (відео) Фото: українські дрони атакували склад Wildberries у Самарській області (Getty Images)
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Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичних об'єктах у тилу Росії. Під атаку потрапив склад Wildberries у Самарській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис української компанії Fire Point у Telegram.

Згідно з повідомленням, українські безпілотники FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у селищі Новосемейкіно Самарської області.

Цей логістичний центр є важливим вузлом зберігання, сортування та розподілу товарів, забезпечуючи безперервну роботу великих логістичних мереж.

Крім того, під удар потрапив Саратовський нафтопереробний завод. Це одне з ключових нафтопереробних підприємств Росії, яке має потужність близько 7 млн тонн нафти на рік.

На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що відіграють важливу роль у паливному забезпеченні регіону.

У Fire Point зазначили, що системне ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури посилює економічний тиск на Росію, порушує ланцюги постачання та змушує противника витрачати дедалі більше ресурсів на відновлення й захист критично важливих об'єктів.

Атаки на склади Wildberries вже позначилися на роботі маркетплейса. За інформацією The Moscow Times, після ударів ціни на окремі товари в Росії зросли на 10-30%, а терміни доставки збільшилися в кілька разів.

Продавці також повідомляли про дефіцит товарів і недостатні компенсації за втрачену продукцію.

На тлі ударів по складах Wildberries також розпочав пошук нових логістичних потужностей у Казахстані, прагнучи вивести частину інфраструктури з-під загрози атак безпілотників.

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