ЗСУ знищили ще майже 300 окупантів та склад росіян: яка ситуація на Таврійському напрямку

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 300 окупантів, 6 одиниць техніки та склад боєприпасів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку військові РФ завдали 2 авіаударів, провели 44 бойових зіткнення та здійснили 793 артобстріли.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак противника.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

Водночас на Мелітопольському напрямку триває ведення ЗСУ наступальної операції.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1007 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 286 осіб, 3 окупанти здалися в полон.

Також українські бійці знищили 6 одиниць військової техніки: зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

1 БПЛА.

Окрім того, було знищено один склад боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося майже 70 бойових зіткнень.

Так, російські війська не залишають спроб захопити Авдіївку Донецької області, через що за добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак. Водночас українські військові штурмують позиції російських військ на південь від Бахмута.

При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 27 жовтня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 артсистем, 11 ББМ та 4 танки.