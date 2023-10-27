ЗСУ відбили 20 атак біля Авдіївки та штурмують позиції РФ на південь від Бахмута

Російські війська не залишають спроб захопити Авдіївку Донецької області, через що за добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак. Водночас українські військові штурмують позиції російських військ на південь від Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Авдіївський напрямок

За словами спікера, на Авдіївському напрямку російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи авіацію.

"Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника у районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де було відбито понад 20 атак ворога", - розповів він.

Бахмутський напрямок

Також Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдаючи ворогу втрати у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах н. п. Богданівка та Хромове Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак", - зазначив Ковальов.

Крім того, як розповів спікер на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію та завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося майже 70 бойових зіткнень. При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.