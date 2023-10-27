ВСУ уничтожили еще почти 300 оккупантов и склад россиян: какая ситуация на Таврическом направлении
Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов, 6 единиц техники и склад боеприпасов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В целом, на Таврическом направлении военные РФ нанесли 2 авиаудара, провели 44 боевых столкновения и совершили 793 артобстрела.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак.
На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 18 атак противника.
На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.
В то же время, на Мелитопольском направлении продолжается ведение ЗСУ наступательной операции.
Потери врага
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1007 огневых задач.
Общие потери врага составили 286 человек, 3 оккупанта сдались в плен.
Также украинские бойцы уничтожили 6 единиц военной техники:
- 1 танк;
- 4 ББМ;
- 1 БПЛА.
Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов врага.
Ситуация на фронте
Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений.
Так, российские войска не оставляют попыток захватить Авдеевку Донецкой области, из-за чего за сутки ВСУ отразили 20 вражеских атак. В то же время, украинские военные штурмуют позиции российских войск к югу от Бахмута.
При этом, как уточняют в Институте изучения войны, большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе.
Потери России в войне в Украине на пятницу, 27 октября, составили 560 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 артсистем, 11 ББМ и 4 танка.
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