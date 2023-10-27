Великі втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал РФ, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

26 жовтня речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що з 10 жовтня російські війська зазнали 5000 вбитих і поранених і 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на південний захід від Донецька).

Супутникові знімки підтвердили, що російські військові в період з 10 по 20 жовтня в районі Авдівіки втратили щонайменше 109 одиниць військової техніки, в основному бойових броньованих машин і танків.

Український офіцер запасу заявив, що російські сили, схоже, використовують менше бронетехніки поблизу Авдіївки, хоча, можливо, вони перегруповуються для поновлення великих механізованих штурмів, як це було між початковими механізованими штурмами 10 жовтня та другою серією великих механізованих штурмів 19 і 20 жовтня.

Російське командування перекинуло додаткові сили на ділянку фронту до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі та зберегти здатність російських військ підтримувати наступальні зусилля, що тривають.

"Однак російському командуванню, ймовірно, буде важко компенсувати втрати російської техніки, зокрема бронетехніки", - зазначили аналітики.

Так, широкомасштабні втрати та нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну механізовану маневрову війну під час наступу російських військ взимку-навесні 2023 року, сприяючи подальшим втратам під час безладних механізованих штурмів поблизу Вугледара Донецької області в січень і лютий 2023.

Важкі втрати навколо Вугледара, ймовірно, завадили російському командуванню здійснити постійні механізовані штурми в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року. Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки видаються набагато більшими, ніж попередні втрати техніки навколо Вугледара.

Залишається незрозумілим, чи перспектива подальших втрат важкої техніки утримає російське командування від початку чергової серії великих механізованих штурмів поблизу Авдіївки.

Росія поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази для усунення нестачі обладнання, але не зробила цього в масштабах, віддалено достатніх для компенсації кумулятивних втрат російського обладнання в Україні.

Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більшої нестачі російської техніки та перешкод для будь-якого прогресу, якого російські військові досягли у вирішенні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру.

Ключові висновки:

Великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал Росії в довгостроковій перспективі.

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