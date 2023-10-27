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Понад пів тисячі окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні за добу

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 08:11
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Понад пів тисячі окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 27 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 27 жовтня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 артсистем, 11 ББМ та 4 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 297680 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5145 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 9726 (+11) од,
  • артилерійських систем - 7162 (+7) од,
  • РСЗВ - 834 од,
  • засоби ППО - 556 од,
  • літаків - 320 од,
  • гелікоптерів - 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5390 (+1),
  • крилаті ракети - 1538 од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9513 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 1011 (+1).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося майже 70 бойових зіткнень. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що ЗСУ змогли просунутися лівим берегом Херсонської області. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення до цього району.

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