ЗСУ знищили ще 390 окупантів й більше десятка артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 245 220 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 245 220 (+390) осіб ліквідовано;

танків - 4191 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 8167 (+6) од.;

артилерійських систем - 4786 (+11) од.;

РСЗВ - 698 (+0) од.;

засоби ППО - 458 (+0) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 311 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+0) од.;

крилаті ракети - 1347 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7247 (+7) од.;

спеціальна техніка - 710 (+1) од. Фото: втрати ворога станом на 29.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують вести контрнаступ на кількох ділянках фронту. Зокрема є просування на Бахмутському й Бердянському напрямках. Як відзначають в Раді національної безпеки США, ворог протягом багатьох місяців зводив кілька ліній оборони на окупованій території країни, що, зі свого боку, сповільнює просування українських військ.