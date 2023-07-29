ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245220 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 245 220 (+390) человек ликвидировано;
- танков - 4191 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин - 8167 (+6) ед.;
- артиллерийских систем - 4786 (+11) ед.;
- РСЗО - 698 (+0) ед.;
- средства ПВО - 458 (+0) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 311 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+0) ед.;
- крылатые ракеты - 1347 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 7247 (+7) ед.;
- специальная техника - 710 (+1) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 29.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести контрнаступление на нескольких участках фронта. В частности, есть продвижение на Бахмутском и Бердянском направлениях.
Как отмечают в Совете национальной безопасности США, враг в течение многих месяцев возводил несколько линий обороны на оккупированной территории страны, что со своей стороны замедляет продвижение украинских войск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.