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ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери врага

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 08:11
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245220 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 245 220 (+390) человек ликвидировано;
  • танков - 4191 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8167 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем - 4786 (+11) ед.;
  • РСЗО - 698 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 458 (+0) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 311 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+0) ед.;
  • крылатые ракеты - 1347 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7247 (+7) ед.;
  • специальная техника - 710 (+1) ед.

ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: потери врага по состоянию на 29.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести контрнаступление на нескольких участках фронта. В частности, есть продвижение на Бахмутском и Бердянском направлениях.

Как отмечают в Совете национальной безопасности США, враг в течение многих месяцев возводил несколько линий обороны на оккупированной территории страны, что со своей стороны замедляет продвижение украинских войск.

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