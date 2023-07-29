Українські війська просунулися на 12 кілометрів на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

Українські військові ведуть контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту. Є просування на Бахмутському напрямку. На Бердянському ЗСУ просунулися на 10-12 кілометрів від основної лінії оборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалий штурм біля Надії (15 км на захід від Сватового). Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що деякі з найбільш професійних підрозділів Росії постійно атакують українські позиції на лінії Сватове-Кремінна, але українські сили утримують усі свої позиції в цьому районі.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ продовжують наступ на 12-кілометровому фронті від Сергіївки до Нововодяного і нібито просунулися на кілька кілометрів. ISW не спостерігала візуального підтвердження заяв Росії про значне просування вздовж лінії Сватове-Кремінна,

Українське джерело повідомило, що російські сили розгорнули свої основні підкріплення для наступальних операцій поблизу Новоєгорівки та Новоселівського, але українські сили все ще утримують свої позиції.

Російські джерела стверджували, що 28 липня українські сили здійснили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна та просунулися. Кремлівські "воєнкори" стверджували, що українські сили відновили невизначені позиції в районі Новоєгорівки.

Бої у Донецькій області

Українське джерело стверджувало, що ЗСУ 28 липня просунулися в напрямку Бахмута на понад 1200 метрів. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступ на південь від міста, а Генштаб України зазначив, що тривають бої біля Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська зосереджуються на контрбатарейному вогні по значних скупченнях російської артилерії поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 27 липня, видно, як український безпілотник завдає удару по російській термобаричній артилерійській системі ТОС-1А в Зайцевому (7 км на південний схід від Бахмута).

Українські війська продовжили обстріли російських військових у тилових районах Донецької області. " ДНР" звинуватила українські сили в застосуванні баражуючих боєприпасів для удару по нафтобазі в Шахтарську. Геолокаційні кадри показують велику пожежу на нафтобазі.

"Південна вісь"

Українське джерело стверджує, що українські сили просунулися на 10-12 кілометрів від основної лінії оборони Росії на Бердянському напрямку. Численні російські джерела стверджували, що українці атакували російські війська поблизу Урожайного, а деякі стверджували, що українські сили оточили населений пункт.

Російські війська вели наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та не просувалися 28 липня. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Рівнопілля та Макарівки.

У Генштабі України зазначили, що російські військовослужбовці, зокрема 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї дивізії ВДВ), відмовилися брати участь у бойових завданнях під Староморським через значні втрати росіян і перемоги українських військових.