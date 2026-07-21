ЗСУ знищили російський МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області

Згодом, 3 липня, СБУ вдруге завдала удару по цій авіабазі. У результаті було уражено сім ангарів з авіаційною технікою, зокрема винищувачами Су-30СМ, Су-30 та фронтовими бомбардувальниками Су-24.

РБК-Україна також писало, що українські захисники за допомогою FPV-дрона Shrike, розробленого технологічно-оборонною компанією SkyFall, уразили російський ударний вертоліт Мі-28.