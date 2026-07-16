Бойові водолази Нацгвардії знищили Су-24М на аеродромі у Криму (відео)

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Спецпризначенці Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка

Як відбувалась операція Успішну операцію провели бойові водолази ЦСП "Омега". За словами командувача НГУ, після виявлення актуальної цілі було проведено ретельне планування. Удар нанесли ударні безпілотники "Омеги" в момент, коли Су-24М готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України. Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М. Другий завдав повторного удару в район паливних баків, що остаточно спричинило знищення літака. Далекобійні удари НГУ За словами Півненка, Національна гвардія системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині. Бойові завдання на дальностях понад 100 кілометрів сьогодні виконують також підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" та 2-го корпусу НГУ "Хартія". Основними цілями таких ударів стають: логістичні маршрути;

склади боєприпасів;

пункти управління;

засоби протиповітряної оборони;

місця зосередження особового складу;

авіація противника. Такі удари послаблюють бойові спроможності ворога, порушують систему забезпечення та змушують перекидати ресурси на захист власного тилу. "Робота триває. Перелік пріоритетних цілей ворога постійно оновлюється", - зазначив Півненко.