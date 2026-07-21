ВСУ уничтожили российский МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области

Впоследствии, 3 июля, СБУ второй раз нанесла удар по этой авиабазе. В результате были поражены семь ангаров с авиационной техникой, в том числе истребителями Су-30СМ, Су-30 и фронтовыми бомбардировщиками Су-24.

РБК-Украина также писало, что украинские защитники с помощью FPV-дрона Shrike, разработанного технологически оборонной компанией SkyFall, поразили российский ударный вертолет Ми-28.