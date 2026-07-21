ВСУ уничтожили российский МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области

Украинские военные уничтожили российский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Отмечается, что 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" провела успешную операцию на российском аэродроме "Халино" в Курской области.
"Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", - говорится в заявлении.
В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что "продолжение следует".
Напомним, спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.
В последнее время украинские военные неоднократно наносили удары по аэродрому "Саки". Так, в ночь на 1 июля беспилотники СБУ атаковали ангары, где размещались истребители Су-30.
Впоследствии, 3 июля, СБУ второй раз нанесла удар по этой авиабазе. В результате были поражены семь ангаров с авиационной техникой, в том числе истребителями Су-30СМ, Су-30 и фронтовыми бомбардировщиками Су-24.
РБК-Украина также писало, что украинские защитники с помощью FPV-дрона Shrike, разработанного технологически оборонной компанией SkyFall, поразили российский ударный вертолет Ми-28.