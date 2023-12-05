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ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М біля Зміїного

Архивное фото: ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Дмитро Браславський, Уляна Безпалько

Сили оборони України сьогодні, 5 грудня, знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил України Миколи Олещука і коментар речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука.

"Давно не було в нашому активі збитих російських "сушок", - йдеться в повідомленні.

Олещук повідомив про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем", - додав Олещук.

Літак шкодив зерновому коридору

Плетенчук повідомив, що літак ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.

Звільнення Зміїного

30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

Періодично росіяни завдавали ударів по острову. У липні вони скидали на нього фугасну бомбу.

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