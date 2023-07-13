ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти скинули на Зміїний фугасну бомбу, - Гуменюк

Новость на русском →
Зміїний, Четвер 13 липня 2023 14:16
Окупанти скинули на Зміїний фугасну бомбу, - Гуменюк Фото: РФ скинула фугасну бомбу на Зміїний (mapio net)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 13 липня атакувала острів Зміїний. Окупанти скинули фугасну бомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі "24 каналу".

"Вчора вони потужно розвідували обстановку. Сьогодні на світанку не втрималися і все ж таки відбомбили острів Зміїний, скинувши туди фугасну авіаційну бомбу", - сказала вона.

Гуменюк припустила, що росіяни атакують та обстрілюють Зміїний через "зернову угоду", яку самі постійно блокують.

"Це, скоріш за все, знаки уваги, які пов'язані із "зерновою угодою". 17 липня все, що по ній було укладено, має бути або автоматично пролонговано, або знову почнуться примхи росіян", - зазначила Гуменюк.

Коли Україна звільнила Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Змеиный Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі