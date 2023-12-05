ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек", - говорится в сообщении.

Олещук сообщил об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

"Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "российским военным кораблем", - добавил Олещук.

Освобождение Змеиного

30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

Периодически россияне наносили удары по острову. В июле они сбрасывали на него фугасную бомбу.