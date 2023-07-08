"Місце перемоги". Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500 день повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський разом із керівником ГУР Кирилом Будановим відвідали острів Зміїний у 500-ий день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента .

"Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві - одній із найважливіших за час повномасштабної війни, - зазначив він.

Президент зауважив, що невеликий клаптик суходолу посеред Чорного моря - це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території.

Він подякував з цього місця перемоги кожному українському воїну за 500 днів боротьби за нашу територію.

"Хай свобода, якої хотіли для України всі наші герої різних часів та яку належить вибороти саме зараз буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо", - додав він.

Звільнення Зміїного

Ще на початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували острів Зміїний за допомогою ракетного крейсера "Москва". Загарбники пригрозили українським прикордонниками вбивством, якщо вони не складуть зброю та не вимкнуть системи РЛС. Того дня окупанти взяли у полон українських захисників, один з яких перед цих сказав влучну фразу: "Русский военный корабль, иди на...".

Проте 30 червня 2022 року загарбники покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. У підсумку це дозволило ЗСУ повністю звільнити Одеську область від окупантів.

Керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що без відновлення контролю над островом стало б неможливими будь-яке судноплавство з портів у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.