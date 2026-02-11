Штучний інтелект не допоміг: ЗСУ збили нову розробку РФ дрон "Клин" (відео)
Українські військові знищили нову розробку російського ВПК - ударний дрон "Клин", який позиціонували як "шахедоподібний" безпілотник зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 118 ОМБр.
Знищений під час одного з перших бойових вильотів
За даними військових, безпілотник 10 лютого увійшов у зону відповідальності підрозділу та був оперативно перехоплений і знищений. Російську новинку ліквідували менш ніж через чотири місяці після її офіційної презентації, що відбулася у жовтні 2025 року.
Росіяни заявляли, що дрон здатний автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 км, однак під час першого застосування він був швидко нейтралізований українськими військовими.
Що відомо про характеристики дрона "Клин"
За оприлюдненими даними, безпілотник має:
- злітну вагу - 13,5 кг;
- швидкість польоту - 108-300 км/год;
- розмах крил - 1,9 м;
- максимальну висоту польоту - до 2 км;
- бойову частину - до 5 кг;
- можливість використання кумулятивної або фугасної бойової частини.
Нещодавно у російських військ з’явився новий реактивний безпілотник "Герань-5", повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За їхніми даними, апарат може розвивати швидкість до 600 км/год.
У розвідці зазначають, що за конструкцією дрон подібний до іранського Karrar, а більшість його вузлів ідентичні компонентам інших безпілотників серії "Герань", які виготовляють у Алабузі. Також Росія опрацьовує можливість запуску цього дрона зі штурмовика Су-25.