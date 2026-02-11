Штучний інтелект не допоміг: ЗСУ збили нову розробку РФ дрон "Клин" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 118 ОМБр.

Знищений під час одного з перших бойових вильотів

За даними військових, безпілотник 10 лютого увійшов у зону відповідальності підрозділу та був оперативно перехоплений і знищений. Російську новинку ліквідували менш ніж через чотири місяці після її офіційної презентації, що відбулася у жовтні 2025 року.

Росіяни заявляли, що дрон здатний автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 км, однак під час першого застосування він був швидко нейтралізований українськими військовими.

Що відомо про характеристики дрона "Клин"

За оприлюдненими даними, безпілотник має: