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ЗСУ знищили пункт управління РФ у Херсонській області, Генштаб показав відео удару

Середа 09 квітня 2025 09:52
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ЗСУ знищили пункт управління РФ у Херсонській області, Генштаб показав відео удару Ілюстративне фото: ЗСУ знищили пункт управління РФ у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Повітряні сили завдали успішного ураження по ворожому пункту управління у Херсонській області. Внаслідок удару загинули десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як пише Генштаб, удар, під час якого було знищено пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил Росії, було завдано 7 квітня.

"Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів. Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі", - додає Генштаб.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 927 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали:

  • 1270 солдатів;
  • 4 танки;
  • 10 бойових броньованих машин;
  • 52 артилерійські системи й не тільки.

Також нещодавно Сили оборони показали, як оператори Сил безпілотних систем знищили три ворожі системи протиповітряної оборони (ППО) у Курській області.

Зокрема у березні українські воїни завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області.

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