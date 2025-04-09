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За добу росіяни втратили 1270 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ

Середа 09 квітня 2025 07:32
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За добу росіяни втратили 1270 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: росіяни втратили за добу багато живої сили й техніки (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 8 на 9 квітня, росіяни втратили на фронті 1270 солдатів, 10 бойових броньованих машин і 4 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 927 580 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 576 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 021 (+10) од.;
  • артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;
  • РСЗВ - 1359 од.;
  • засоби ППО - 1127 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 973 (+56) од.;
  • крилатих ракет - 3145 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 43 345 (+118) од.;
  • спеціальної техніки - 3792 од.

За добу росіяни втратили 1270 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За минулу добу на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ тримають ситуацію під контролем у районі Покровська та не дозволяють ворогу просуватися далі.

Минулої ночі Україну знову атакували російські дрони-камікадзе.

Внаслідок прильотів у Харкові пошкоджені житлові будинки у кількох районах, в місті пролунали 20 вибухів.

У Дніпрі БпЛА пошкодили житлову інфраструктуру і газову мережу.

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