За добу росіяни втратили 1270 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 8 на 9 квітня, росіяни втратили на фронті 1270 солдатів, 10 бойових броньованих машин і 4 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За минулу добу на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ тримають ситуацію під контролем у районі Покровська та не дозволяють ворогу просуватися далі.

Минулої ночі Україну знову атакували російські дрони-камікадзе.

Внаслідок прильотів у Харкові пошкоджені житлові будинки у кількох районах, в місті пролунали 20 вибухів.

У Дніпрі БпЛА пошкодили житлову інфраструктуру і газову мережу.

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