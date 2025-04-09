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ВСУ уничтожили пункт управления РФ в Херсонской области, Генштаб показал видео удара

Среда 09 апреля 2025 09:52
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ВСУ уничтожили пункт управления РФ в Херсонской области, Генштаб показал видео удара Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили пункт управления РФ в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Воздушные силы нанесли успешное поражение по вражескому пункту управления в Херсонской области. В результате удара погибли десятки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет Генштаб, удар, во время которого был уничтожен пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка Вооруженных сил России, был нанесен 7 апреля.

"Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери пока уточняются, но уничтожено 20-30 оккупантов. Это поражение существенно подорвало способность вражеских подразделений вести боевые действия в этом районе", - добавляет Генштаб.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 927 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили:

  • 1270 солдат;
  • 4 танка;
  • 10 боевых бронированных машин;
  • 52 артиллерийские системы и не только.

Также недавно Силы обороны показали, как операторы Сил беспилотных систем уничтожили три вражеские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.

В частности, в марте украинские воины нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области.

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