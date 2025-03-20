ua en ru
Чт, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Сили оборони знищили командний пункт РФ у Бєлгородської області, - Генштаб

Росія, Четвер 20 березня 2025 14:30
UA EN RU
Сили оборони знищили командний пункт РФ у Бєлгородської області, - Генштаб Фото: Сили оборони знищили командний пункт РФ у Бєлгородської області 18 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області 18 березня. Об'єкт повністю знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил РФ в районі Демидівки Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони знищили командний пункт РФ у Бєлгородської області, - ГенштабСили оборони знищили командний пункт РФ у районі Демидівки Бєлгородської області (deepstatemap.live)

За даними Генштабу, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Чим важливий цей командний пункт

Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

"Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою", - зазначили військові.

В Генштабі запевняють, що льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії.

Удари Сил оборони по об'єктах у Росії

Сили оборони України постійно завдають ударів по об'єктах окупантів у Росії. Наприклад, у ніч на 20 березня дрони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області.

Пізніше в ЦПД розповіли, що ударом по російському Енгельсу могли бути знищені ракети. Зокрема, росіяни могли втратити склад із Х-101.

Як виявилося, атака дронів на аеродром "Енгельс" була організована Силами оборони України. Цю операцію провели СБУ і Сили спецоперацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бєлгородська область Війна в Україні
NEWS
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
DAILY
Транзит російського газу через Україну: як Орбан і Фіцо тиснуть на Київ і Брюссель
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит російського газу через Україну: як Орбан і Фіцо тиснуть на Київ і Брюссель