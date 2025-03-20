Сили оборони знищили командний пункт РФ у Бєлгородської області, - Генштаб
Сили оборони завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області 18 березня. Об'єкт повністю знищений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил РФ в районі Демидівки Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони знищили командний пункт РФ у районі Демидівки Бєлгородської області (deepstatemap.live)
За даними Генштабу, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.
Чим важливий цей командний пункт
Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.
"Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою", - зазначили військові.
В Генштабі запевняють, що льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії.
Удари Сил оборони по об'єктах у Росії
Сили оборони України постійно завдають ударів по об'єктах окупантів у Росії. Наприклад, у ніч на 20 березня дрони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області.
Пізніше в ЦПД розповіли, що ударом по російському Енгельсу могли бути знищені ракети. Зокрема, росіяни могли втратити склад із Х-101.
Як виявилося, атака дронів на аеродром "Енгельс" була організована Силами оборони України. Цю операцію провели СБУ і Сили спецоперацій.
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