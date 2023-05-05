ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку, - Маляр

Українські військові чинять потужний опір ворогу на Бахмутському напрямку й здійснюють активні штурмові дії. Було знищено місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Наші Сили оборони чинять не просто потужний опір, а й не дають виконати ворогу задачу. Не дають прорвати оборону. З нашого боку також вчиняються активні штурмові дії. Зараз є новина, що нашими бійцями знищенні місця зберігання боєприпасів "вагнерівців", - відзначила заступник міністра оборони.

Як відзначила Маляр, через схильність до символізму, російські окупанти й надалі розраховують взяти під контроль Бахмут до 9 травня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти планують взяти під свій контроль Бахмут Донецької області до 9 травня. Як відзначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ЗСУ зроблять усе, аби плани ворога не втілились у реальність.

Тим часом засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи нібито "виходитимуть" з Бахмута. Причиною тому він назвав снарядний голод.

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