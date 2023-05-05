RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении, - Маляр

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные оказывают мощное сопротивление врагу на Бахмутском направлении и совершают активные штурмовые действия. Были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

Как отметила Маляр, из-за склонности к символизму, российские оккупанты и в дальнейшем рассчитывают взять под контроль Бахмут до 9 мая.

"Наши Силы обороны оказывают не просто мощное сопротивление, но и не дают выполнить врагу задачу. Не дают прорвать оборону. С нашей стороны также совершаются активные штурмовые действия. Сейчас есть новость, что нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев", - отметила заместитель министра обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты планируют взять под свой контроль Бахмут Донецкой области до 9 мая. Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, ВСУ сделают все, чтобы планы врага не воплотились в реальность.

Между тем основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения якобы будут "выходить" из Бахмута. Причиной тому он назвал снарядный голод.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияБахмут