ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении, - Маляр

Украинские военные оказывают мощное сопротивление врагу на Бахмутском направлении и совершают активные штурмовые действия. Были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.