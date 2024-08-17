ЗСУ знищили міст у Курській області, а Зеленський призначив уповноваженого щодо санкцій: новини за 16 серпня

Українські війська знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області. Тим часом президент Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики.

ЗСУ знищили стратегічно важливий міст у Курській області

У п'ятницю, 16 серпня, російські Telegram-канали повідомили, що українські війська знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області. Він є найважливішою артерією логістики у цьому районі.

Після декількох ударів обрушився один із прольотів мосту.

У результаті частина Глушківського району стала відрізана - це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення мосту у Курській області та показали відео роботи української авіації.

Зеленський призначив уповноваженого щодо санкцій

Вчора, 16 серпня, президент Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим з питань санкційної політики.

Відомо, що Власюк з 2017 по 2019 рік очолював Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України, а з 2021 по 2022-й був радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра.

З квітня 2022-го - був секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії. Зокрема очолював посади першого заступника керівника й першого секретаря міжвідомчої групи Task Force UA, яка працює над пошуком й вилученням активів осіб, причетних до вчинення збройної агресії РФ.

У липні 2023 року приєднався до наглядової ради "Сенс Банку".

ЗСУ просунулись ще на 1-3 км у Курській області

Збройні сили Україні 16 серпня просунулись ще на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.

"Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована", - розповів він.

Провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників

В Україні великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Вчора, 16 серпня, Кабінет міністрів підтримав зміни до постанови.

Ключові умови для бронювання працівників:

в компаній має бути статус критично важливого підприємства

вона повинна виконувати вимоги НЦУ.

Кабмін погодив призначення нового голови Тернопільської ОВА

"На своєму засіданні 16 серпня Кабінет міністрів України підтримав указ президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні уряду.

Що відомо про В'ячеслава Негоду - у матеріалі РБК-Україна.

"Укренерго" допускає відключення світла з наступного тижня

Наступного тижня в Україні очікується спекотна погода. Через зростання споживання можливі відключення світла.

За прогнозом синоптиків, температура повітря може підвищитися до +28-30 градусів по всій території України. Тому диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%.

Як зазначили в пресслужбі, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. Але додаткових обсягів потужності в системі немає.