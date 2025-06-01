ЗСУ знищили ключову систему ворога "Зоопарк-1" на Новопавлівському напрямку (відео)

Українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк-1" на Новопавлівському напрямку. Це одна з ключових систем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Знищення цієї РЛС - значний удар по можливостях ворога на передовій.

Його активно використовують для виявлення українських позицій і координації вогню. За відкритими джерелами, вартість однієї такої установки - приблизно 24 млн доларів.

Радіолокаційний комплекс 1Л219 "Зоопарк-1" здатен точно визначати місця запуску артилерії, мінометів та засобів ППО під час стрільби.

Оператори безпілотників вистежили та успішно атакували російську РЛС у прихованому місці на Новопавлівському напрямку. Удар дронів вивів техніку з ладу. Відео знищення оприлюднене в мережі.

Пілоти дронів українського підрозділу "BULAVA" ліквідували на фронті дорогу та небезпечну ціль - радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1", який армія РФ використовувала для контрбатарейної боротьби.

Втрати Росії у війні

ЗСУ також знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, попри намагання російської армії заховатися від українських воїнів.

В результаті ефективної роботи безпілотних літальних апаратів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині було знищено значну кількість техніки противника, зокрема, самохідну артилерійську установку (САУ), дві гаубиці Д-30 та кілька одиниць автотранспорту.

Нагдаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, три ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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