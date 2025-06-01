За останню добу РФ втратила понад 1200 солдатів і десятки артсистем - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ обновив дані про втрати Росії у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Так, лише за останні дні, російські загарбники на фронті втратили 1230 осіб убитими та пораненими. Загалом загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2025 року на війні проти України становлять близько 988 тисяч 560 осіб. Також російська армія втратила: 10872 (+5) танків;

бойових броньованих машин – 22656 (+4);

артилерійських систем – 28527 (+52);

РСЗВ - 1401 (+1);

засобів ППО – 1173 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151);

крилатих ракет - 3268 (+3);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127);

спеціальної техніки – 3903 (+1).