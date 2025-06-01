За останню добу РФ втратила понад 1200 солдатів і десятки артсистем - Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ обновив дані про втрати Росії у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Так, лише за останні дні, російські загарбники на фронті втратили 1230 осіб убитими та пораненими.
Загалом загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2025 року на війні проти України становлять близько 988 тисяч 560 осіб.
Також російська армія втратила:
- 10872 (+5) танків;
- бойових броньованих машин – 22656 (+4);
- артилерійських систем – 28527 (+52);
- РСЗВ - 1401 (+1);
- засобів ППО – 1173 (+0);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151);
- крилатих ракет - 3268 (+3);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127);
- спеціальної техніки – 3903 (+1).
Ситуація на фронтах
Нагадаємо, 31 травня 2025 року російські війська значно активізувалися вдоль усієї лінії фронту. Було зафіксовано 141 бойове зіткнення, численні ракетні авіаудари, а також масове використання дронів-камікадзе.
Найінтенсивнішими у бойових діях за добу виявилися Покровський, Лиманський, Куп'янський, Курський та Торецький напрямки.
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