ЗСУ ліквідували російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку (відео)

ЗСУ знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Покровському напрямку українські сили завдали чергового точного удару по бронетехніці російських військ. Оператори батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" знищили танк Т-72 "Урал" - один із найбільш розповсюджених і небезпечних зразків бронетехніки на озброєнні армії РФ.

За допомогою дрона-бомбера Nemesis українські пілоти виявили ціль, відпрацювали з точністю й перетворили танк на купу металу.

Т-72

Це основний бойовий танк, розроблений у Радянському Союзі ще у 1970-х роках. Попри свій вік, машина пройшла низку модернізацій і досі становить значну загрозу на полі бою.

Танки цієї серії мають потужну 125-міліметрову гармату, здатну вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими ракетами. Завдяки автомату заряджання Т-72 потребує менше екіпажу, ніж більшість аналогів, і здатен швидко реагувати на зміну обстановки.

Його броня розрахована на протистояння протитанковим засобам, а маневреність дозволяє діяти в складних умовах, включаючи штурмові операції та підтримку проривів.

Знищення такого танка є вагомим ударом по бойовому потенціалу противника.