ВСУ уничтожили ключевую систему врага "Зоопарк-1" на Новопавловском направлении (видео)

Украинские военные уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" на Новопавловском направлении. Это одна из ключевых систем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Уничтожение этой РЛС - значительный удар по возможностям врага на передовой.

Его активно используют для выявления украинских позиций и координации огня. По открытым источникам, стоимость одной такой установки - примерно 24 млн долларов.

Радиолокационный комплекс 1Л219 "Зоопарк-1" способен точно определять места запуска артиллерии, минометов и средств ПВО во время стрельбы.

Операторы беспилотников выследили и успешно атаковали российскую РЛС в скрытом месте на Новопавловском направлении. Удар дронов вывел технику из строя. Видео уничтожения обнародовано в сети.

Пилоты дронов украинского подразделения "BULAVA" ликвидировали на фронте дорогую и опасную цель - радиолокационный комплекс "Зоопарк-1", который армия РФ использовала для контрбатарейной борьбы.

Потери России в войне

ВСУ также уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.

Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от украинских воинов.

В результате эффективной работы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области было уничтожено значительное количество техники противника, в частности, самоходную артиллерийскую установку (САУ), две гаубицы Д-30 и несколько единиц автотранспорта.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

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