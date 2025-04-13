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Дрони ЗСУ знищили техніку та гармати ворога в Донецькій області

Неділя 13 квітня 2025 10:59
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Дрони ЗСУ знищили техніку та гармати ворога в Донецькій області Фото: Дрони ЗСУ знищили ворожу артилерію (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Дрони ЗСУ знищили ворожу артилерію та техніку на Донеччині. Уражено самохідку, дві гаубиці та кілька вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

В результаті ефективної роботи безпілотних літальних апаратів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині було знищено значну кількість техніки противника, зокрема, самохідну артилерійську установку (САУ), дві гаубиці Д-30 та кілька одиниць автотранспорту.

Під час бойових дій пілоти БПЛА виявили позиції російських військ, де окупанти намагалися приховати свою САУ під деревами між покинутими житловими будинками.

Однак, аеророзвідка помітила ворожу гармату, і вже незабаром дрон-камікадзе влучив у ціль. Після ураження САУ детонував її боєкомплект, що спричинило потужний вибух.

Крім того, влучними ударами було знищено дві гаубиці Д-30. Ворог не зміг вберегти свою техніку - гаубиці були уражені в казенну частину.

Також підрозділ "Ivan Franko Group" успішно уразив кілька вантажівок "Урал", що належали російській армії, значно послабивши постачання і мобільність ворога в регіоні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Загалом, противник здійснив 135 авіаційних ударів, використавши 249 керованих авіабомб, а також провів понад 6600 артилерійських обстрілів, зокрема 157 - із реактивних систем залпового вогню. За добу окупанти запустили 2709 дронів-камікадзе.

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