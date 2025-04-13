Дрони ЗСУ знищили техніку та гармати ворога в Донецькій області

В результаті ефективної роботи безпілотних літальних апаратів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині було знищено значну кількість техніки противника, зокрема, самохідну артилерійську установку (САУ), дві гаубиці Д-30 та кілька одиниць автотранспорту.

Під час бойових дій пілоти БПЛА виявили позиції російських військ, де окупанти намагалися приховати свою САУ під деревами між покинутими житловими будинками.

Однак, аеророзвідка помітила ворожу гармату, і вже незабаром дрон-камікадзе влучив у ціль. Після ураження САУ детонував її боєкомплект, що спричинило потужний вибух.

Крім того, влучними ударами було знищено дві гаубиці Д-30. Ворог не зміг вберегти свою техніку - гаубиці були уражені в казенну частину.

Також підрозділ "Ivan Franko Group" успішно уразив кілька вантажівок "Урал", що належали російській армії, значно послабивши постачання і мобільність ворога в регіоні.