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ЗСУ знищили 1090 окупантів та більше 40 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Понеділок 18 грудня 2023 08:07
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ЗСУ знищили 1090 окупантів та більше 40 танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили 1090 окупантів та більше 40 танків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1090 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 347 160 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 347 160 (+1090) осіб ліквідовано;
  • танків - 5783 (+44) од.;
  • бойових броньованих машин - 10752 (+60) од.;
  • артилерійських систем - 8175 (+38) од.;
  • РСЗВ - 926 (+3) од.;
  • засоби ППО - 610 (+1) од.;
  • літаків - 324 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6290 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1610 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10822 (+56) од.;
  • спеціальна техніка - 1198 (+4) од.

ЗСУ знищили ще 1250 окупантів та майже 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 18.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують ведення наступальних та оборонних операцій на кількох напрямках. Зокрема просунулися в районі Синьківки на Куп’янському напрямку та успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою.

Тим часом країна-терорист посилила військове угруповання на території Білорусі. Було розгорнуто кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях.

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