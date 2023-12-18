ЗСУ знищили 1090 окупантів та більше 40 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1090 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 347 160 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 347 160 (+1090) осіб ліквідовано;

танків - 5783 (+44) од.;

бойових броньованих машин - 10752 (+60) од.;

артилерійських систем - 8175 (+38) од.;

РСЗВ - 926 (+3) од.;

засоби ППО - 610 (+1) од.;

літаків - 324 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6290 (+12) од.;

крилаті ракети - 1610 (+0) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10822 (+56) од.;

спеціальна техніка - 1198 (+4) од.

Фото: втрати ворога станом на 18.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують ведення наступальних та оборонних операцій на кількох напрямках. Зокрема просунулися в районі Синьківки на Куп’янському напрямку та успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою.

Тим часом країна-терорист посилила військове угруповання на території Білорусі. Було розгорнуто кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях.