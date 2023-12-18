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ВСУ уничтожили 1090 оккупантов и более 40 танков: Генштаб обновил потери РФ

Понедельник 18 декабря 2023 08:07
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ВСУ уничтожили 1090 оккупантов и более 40 танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили 1090 оккупантов и более 40 танков (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 17 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 347 160 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 347 160 (+1090) человек ликвидировано;
  • танков - 5783 (+44) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10752 (+60) ед.;
  • артиллерийских систем - 8175 (+38) ед.;
  • РСЗО - 926 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 610 (+1) ед.;
  • самолетов - 324 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6290 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1610 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 22 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10822 (+56) ед.;
  • специальная техника - 1198 (+4) ед.

ВСУ уничтожили еще 1250 окупантов и почти 20 танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 18.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают ведение наступательных и оборонных операций по нескольким направлениям. В частности, продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой.

Тем временем страна-террорист усилила военную группировку на территории Беларуси. Было развернуто несколько батальонов и тактических групп в двух областях.

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