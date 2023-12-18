ЗСУ просунулися на Куп’янському напрямку та контратакували біля Авдіївки: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних та оборонних операцій на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ просунулися в районі Синьківки на Куп’янському напрямку та успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Стельмахівки, на схід від Петропавлівки, в напрямку Лимана біля Макіївки та на схід від Тернів.

Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ також безуспішно атакували на захід від Ягідного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися в районі Синьківки на Куп’янському напрямку.

Бої у Донецькій області

Російське джерело стверджувало, що 16 грудня війська РФ наступали біля Веселого, Роздолівки та Сакко і Ванцетті (15 км на північний схід від Бахмута).

Російське МО стверджувало, що 17 грудня українські сили атакували поблизу Бахмута в районі Іванівського, Кліщіївки та Північного.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито просунулися на північний захід від Хромового та в Курдюмівку.

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

17 грудня російські війська продовжували наступальні операції поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що окупанти нібито досягли незначних успіхів поблизу Степового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 17 російських атак на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та щонайменше 13 поблизу Первомайського та Невельського.

Речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, заявив, що нещодавно російські війська намагалися наступати на місто колоною у якій було до 10 одиниць бронетехніки, і що українські сили знищили приблизно половину.

Він додав, що війська РФ регулярно підтримують наступ піхоти за допомогою бронетехніки, зокрема БМП, і що потужні удари російських FPV дронів перешкоджають постачанню українських позицій.

Українські війська 17 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просувалися на схід від Невельського.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито повністю контролюють всю Мар’їнк. ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 12 російських штурмів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

17 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії на кордоні Донецько-Запорізької областей. Російські блогери стверджували, що війська РФ намагатимуться просунутися до Новодарівки та Рівнополя протягом зими.

ISW спостерігав геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 грудня, які вказують на те, що українські війська здійснили незначне просування на захід від Вербового десь у грудні 2023 року. Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили здійснили серію контратак у районі Вербового.

Російський блогер стверджував, що війська РФ продовжували атакувати поблизу Вербового, Роботиного та Новопрокопівки і нібито просунулися у невизначеному районі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на захід від Вербового, Роботиного та Новопокровки.

Українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російський "воєнкор" заявив, що українські сили продовжують перекидати підкріплення на східний берег Дніпра.

Російський блогер стверджував, що особовий склад армії РФ на Херсонському напрямку скаржився на відсутність транспорту для евакуації поранених і відсутність систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту евакуаційних груп від українських безпілотників.