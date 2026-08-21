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ЗСУ змогли просунутися вперед на Донеччині, - ISW

08:42 21.08.2026 Пт
2 хв
Також українські воїни здійснили кілька успішних контратак
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ змогли просунутися вперед на Донеччині, - ISW Фото: Українські воїни мають успіхи на багатьох ділянках фронту (facebook.com/831MirgorodBrTA)
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Напередодні Сили оборони України прорвалися вперед у Донецькій області - на південь від Добропілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у північно-західній частині Водянського (на південь від Добропілля)", - наголошують американські аналітики.

За їхніми словами, російські війська також заявляють про просування на цій ділянці фронту, однак жодних підтверджень їхнім словам наразі немає.

Попри це, достеменно відомо, що армія РФ нещодавно просунулася на південний захід від Покровська.

Згідно з даними ISW, протягом минулих двох діб російські загарбники продовжували наступальні операції на півночі Харківської області. Однак вони не змогли зрушити з місця - Сили оборони України здійснили нові успішні контратаки.

"Російські війська атакували на напрямках Борової та Куп'янська 20 серпня, коли українські війська контратакували на північ від Куп'янська, але ISW не виявив доказів просування російських військ", - зазначають аналітики.

ISW звертає увагу на те, що армія РФ нарощує кількість ударів на Куп'янському напрямку. Це може свідчити про підготовку ворога до майбутніх наземних атак.

"Російські війська також продовжують використовувати відеозаписи, змінені за допомогою штучного інтелекту, для створення неправдивих заяв про просування", - попереджають американські аналітики.

До речі, нещодавно стало відомо, що українські воїни прорвалися вперед у Харківській області.

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