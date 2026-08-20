ua en ru
Чт, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ прорвалися вперед на півночі Харківщини, - ISW

09:34 20.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про нові успіхи українських воїнів?
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ прорвалися вперед на півночі Харківщини, - ISW Фото: Бійці ЗСУ не лише тримають оборону, а й просуваються вперед (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області, а також успішно зірвати нову операцію РФ у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними американських аналітиків, воїни ЗСУ просунулися вперед на північ від Білого Колодязя (на північ від міста Харкова - ред.).

Це також підтверджують геолокаційні відеозаписи, які були оприлюднені напередодні.

Окрім того, українські війська завадили новому плану ворога на цій ділянці фронту.

"Українські війська нещодавно зірвали операцію з підняття російського прапора на Вовчанському напрямку", - наголошує ISW.

Цю інформацію також підтверджує Державна прикордонна служба України. Там нещодавно заявили, що Сили оборони завдали удару по російському особовому складу, який намагався здійснити операцію з підняття прапора на Вовчанському напрямку.

"Операції з підняття російського прапора є частиною когнітивної війни Кремля, спрямованої на створення хибного враження про російські здобутки", - пояснюють американські аналітики.

Окрім того, вказано, що 18 та 19 серпня армія РФ продовжувала обмежені наступальні операції на напрямку Великого Бурлука. Однак воїни ЗСУ не дали ворогу просунутися вперед.

До речі, нещодавно стало відомо, що Росія могла втратити одразу два кораблі для запуску "Калібрів".

Ба більше, з'ясувалося, що Сили оборони Україн успішно контратакували на одному з напрямків фронту.

Також читайте, чи наважиться глава Кремля Володимир Путін на нову мобілізацію в РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Харків Війська РФ Війна Росії проти України
Новини
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Аналітика
Хто отруїв Ющенка та як Україна втратила шанс на Томос у 2008 році: інтерв'ю Віктора Балоги
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Хто отруїв Ющенка та як Україна втратила шанс на Томос у 2008 році: інтерв'ю Віктора Балоги