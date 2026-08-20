ЗСУ прорвалися вперед на півночі Харківщини, - ISW

Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області, а також успішно зірвати нову операцію РФ у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними американських аналітиків, воїни ЗСУ просунулися вперед на північ від Білого Колодязя (на північ від міста Харкова - ред.).

Це також підтверджують геолокаційні відеозаписи, які були оприлюднені напередодні.

Окрім того, українські війська завадили новому плану ворога на цій ділянці фронту.

"Українські війська нещодавно зірвали операцію з підняття російського прапора на Вовчанському напрямку", - наголошує ISW.

Цю інформацію також підтверджує Державна прикордонна служба України. Там нещодавно заявили, що Сили оборони завдали удару по російському особовому складу, який намагався здійснити операцію з підняття прапора на Вовчанському напрямку.

"Операції з підняття російського прапора є частиною когнітивної війни Кремля, спрямованої на створення хибного враження про російські здобутки", - пояснюють американські аналітики.

Окрім того, вказано, що 18 та 19 серпня армія РФ продовжувала обмежені наступальні операції на напрямку Великого Бурлука. Однак воїни ЗСУ не дали ворогу просунутися вперед.