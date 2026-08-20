ЗСУ прорвалися вперед на півночі Харківщини, - ISW
Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області, а також успішно зірвати нову операцію РФ у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з даними американських аналітиків, воїни ЗСУ просунулися вперед на північ від Білого Колодязя (на північ від міста Харкова - ред.).
Це також підтверджують геолокаційні відеозаписи, які були оприлюднені напередодні.
Окрім того, українські війська завадили новому плану ворога на цій ділянці фронту.
"Українські війська нещодавно зірвали операцію з підняття російського прапора на Вовчанському напрямку", - наголошує ISW.
Цю інформацію також підтверджує Державна прикордонна служба України. Там нещодавно заявили, що Сили оборони завдали удару по російському особовому складу, який намагався здійснити операцію з підняття прапора на Вовчанському напрямку.
"Операції з підняття російського прапора є частиною когнітивної війни Кремля, спрямованої на створення хибного враження про російські здобутки", - пояснюють американські аналітики.
Окрім того, вказано, що 18 та 19 серпня армія РФ продовжувала обмежені наступальні операції на напрямку Великого Бурлука. Однак воїни ЗСУ не дали ворогу просунутися вперед.
До речі, нещодавно стало відомо, що Росія могла втратити одразу два кораблі для запуску "Калібрів".
Ба більше, з'ясувалося, що Сили оборони Україн успішно контратакували на одному з напрямків фронту.
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