Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЗСУ зірвали стратегічний наступ, який росіяни готували на березень, - Зеленський

21:10 16.03.2026 Пн
2 хв
Росіяни хотіли провести масштабну операцію в рамках війни проти України
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українські захисники зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Ворог готувався провести її в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: У Зеленського розкрили "дедлайн" РФ щодо захоплення Донецької області

Голова української держави подякував воїнам, які захищають позиції на фронті та знищують окупантів.

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень", - наголосив президент.

За його словами, хоч ворожі штурми й тривають, їхня інтенсивність і масштаб не той, що був запланований росіянами і був обіцяний політичному керівництву РФ.

"Це важливо, тому що наша сила на фронті - це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики", - звернув увагу Зеленський.

Окремо він додав, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським сьогодні, 16 березня.

"Є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці", - сказав президент.

Плани росіян

Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українській розвідці вдалося отримати документи з планами росіян на 2026-2027 рр.

Він зазначив, що ворог так само хоче повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Також росіяни не полишають спроб просування в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

При цьому росіяни навіть "задивляються" на Одеську область.

Президент наголосив, що нічого спільного з реальністю плани ворога не мають.

