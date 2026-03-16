ЗСУ зірвали стратегічний наступ, який росіяни готували на березень, - Зеленський

Голова української держави подякував воїнам, які захищають позиції на фронті та знищують окупантів.

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень", - наголосив президент.

За його словами, хоч ворожі штурми й тривають, їхня інтенсивність і масштаб не той, що був запланований росіянами і був обіцяний політичному керівництву РФ.

"Це важливо, тому що наша сила на фронті - це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики", - звернув увагу Зеленський.

Окремо він додав, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським сьогодні, 16 березня.

"Є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці", - сказав президент.