ВСУ сорвали стратегическое наступление, которое россияне готовили на март, - Зеленский

Глава украинского государства поблагодарил воинов, которые защищают позиции на фронте и уничтожают оккупантов.

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март", - подчеркнул президент.

По его словам, хоть вражеские штурмы и продолжаются, их интенсивность и масштаб не тот, который был запланирован россиянами и был обещан политическому руководству РФ.

"Это важно, потому что наша сила на фронте – это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы", - обратил внимание Зеленский.

Отдельно он добавил, что говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским сегодня, 16 марта.

"Есть за что отметить украинских воинов. Молодцы, ребята", - сказал президент.