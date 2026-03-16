Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ сорвали стратегическое наступление, которое россияне готовили на март, - Зеленский

21:10 16.03.2026 Пн
2 мин
Россияне хотели провести масштабную операцию в рамках войны против Украины
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинские защитники сорвали российскую стратегическую наступательную операцию. Враг готовился провести ее в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства поблагодарил воинов, которые защищают позиции на фронте и уничтожают оккупантов.

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март", - подчеркнул президент.

По его словам, хоть вражеские штурмы и продолжаются, их интенсивность и масштаб не тот, который был запланирован россиянами и был обещан политическому руководству РФ.

"Это важно, потому что наша сила на фронте – это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы", - обратил внимание Зеленский.

Отдельно он добавил, что говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским сегодня, 16 марта.

"Есть за что отметить украинских воинов. Молодцы, ребята", - сказал президент.

Планы россиян

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинской разведке удалось получить документы с планами россиян на 2026-2027 гг.

Он отметил, что враг все так же хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Также россияне не оставляют попыток продвижения в Запорожской и Днепропетровской областях.

При этом россияне даже "заглядываются" на Одесскую область.

Президент подчеркнул, что ничего общего с реальностью планы врага не имеют.

